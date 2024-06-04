WCS2023 ダメカン

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ポケモンセンターワールドストア2023購入分となります。新品未開封品で目立った傷はありませんが素人保管ですので細かな傷等過度に状態を気にされる方はご遠慮ください。品物はプチプチにつつみ水濡れ防止の袋にいれメルカリ便で発送致します。即購入可能。値下げ不可。他にもデッキを出品しております。