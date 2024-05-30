CG1 輪島塗 四君子巻物 金蒔絵 朱塗椀 二客 木製漆器 / 茶懐石道具宴席

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☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】「輪島塗四君子巻物金蒔絵朱塗椀二客木製漆器」四君子巻物蒔絵の上品な朱塗椀でございます。【寸法】全高約8.2cm～8.3cm椀高約5.5cm椀深さ(見込み)約3.9cm幅約12cm※若干の誤差や個体差はご了承願います【状態】経年による若干のスレキズ、ヨゴレ、椀縁に補修跡と思われるものが一ヶ所ございます。写真にてご確認をお願いいたします。木地に若干の歪みがあります、使用に問題のあるものではありませんが、蓋の合う位置がありますので宜しくお願いいたします。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#四君子#巻物#扇面#彫刻#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#10k703k2k203