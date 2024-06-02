【立体ポケモン図鑑BW2】 全6種 コンプセット

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ご覧いただきありがとうございます。立体ポケモン図鑑BW2コンプセットになります。【商品内容】①ツタージャ・ジャノビー・ジャローダ②マメパト・ハトーボー・ケンホロウ(オス)③マメパト・ハトーボー・ケンホロウ(メス)④ダルマッカ・ヒヒダルマ・ヒヒダルマ(ダルマモード)⑤モグリュー・ドリュウズ⑥チラーミィ・チラチーノ【説明】初期の塗装ムラはありますが、10年以上前の商品としては比較的状態は良いと思います。(あくまで素人目線です。)写真で商品の状態をご確認ください。商品について気になる点がありましたら、ご質問ください。あくまで中古品の為、ご理解いただける方のみご購入よろしくお願いします。【注意事項】・お取り置きはお受けできません。・別売は考えておりません。(検索用)ポケットモンスターポケモン立体ポケモン図鑑BWブラックホワイトフィギュア種類...スケールフィギュア素材...その他スケール...その他スケール