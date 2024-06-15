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- A123 スーパーリアリズムF20号大判油彩肉肉筆画ノイシュバンシュタイン城
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商品詳細
サイズ感を、分かってもらう為にタバコを、置きました￼アンティークゴールド額装に纏った まるで写真のような ドイツ人作家 スーパーリアリズム主義の油彩肉筆画 素晴らしい作品の出品です。この作品は、実際に手に取っていただきたい逸品一品ものですコンディション 額装に細かなスレあり鑑賞には、なんら問題ございません。キャンパス了解 美品アクリル板付作家物 サイン有り技法 油彩肉筆画題名 ノイシュバンシュタイン城スーパーリアリズム主義サイズ F20号 額装 78センチ×横幅90センチさし箱付✩家財宅急便ですが送料込みで格安での出品✩アクリル板付プロフィールお読みください。絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具
http://narcologia.ru/goods/stealth908576.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney23749.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual235746.html
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