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A123 スーパーリアリズムF20号大判油彩肉肉筆画ノイシュバンシュタイン城
商品番号 M19418277034
商品名

A123 スーパーリアリズムF20号大判油彩肉肉筆画ノイシュバンシュタイン城
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 11,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ感を、分かってもらう為にタバコを、置きました￼アンティークゴールド額装に纏った　まるで写真のような　ドイツ人作家　スーパーリアリズム主義の油彩肉筆画　素晴らしい作品の出品です。この作品は、実際に手に取っていただきたい逸品一品ものですコンディション　額装に細かなスレあり鑑賞には、なんら問題ございません。キャンパス了解　美品アクリル板付作家物　サイン有り技法　油彩肉筆画題名　ノイシュバンシュタイン城スーパーリアリズム主義サイズ　F20号　　　額装　78センチ×横幅90センチさし箱付✩家財宅急便ですが送料込みで格安での出品✩アクリル板付プロフィールお読みください。絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···油彩絵の具
http://narcologia.ru/goods/stealth908576.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney23749.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual235746.html
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