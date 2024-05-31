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- HYDE HYGACHA ファブリックポスター PHONE-TAB(5種)
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商品詳細
HYGACHA商品になります。【新品 未使用】ファブリックポスター1種PHONE-TAB5種ファブリックポスターは幕張ファイナルで追加となった商品になります。現地にて商品受け取り後4つ折りにして持ち帰ったためビニール袋に跡が付いております。また再度4つ折りにして発送予定となります。商品の特性上（ガチャ)細かな傷、初期傷、シワ、また折りたたみ跡など気になる方はお控えください。発送はOPP袋→ゆうパケットを予定しております。よろしくお願いいたします。HYGACHAHYDELIVE2023
http://narcologia.ru/goods/sucrose714540.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador992306.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming781792.html
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