未使用品、栞付　南部文秀堂　南部徳州造　別誂丸アラレ　南部鉄瓶　南部鉄器 鉄瓶

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未使用品、栞付 南部文秀堂 南部徳州造 別誂丸アラレ 南部鉄瓶 南部鉄器鉄瓶寸法縦(鉉含む)２１cm幅１８×１６cm開口８cm重量１５１６ｇ南部文秀堂文秀堂は、岩手県奥州市にあります。平泉の北隣に位置し、奥州藤原氏が最初に舘を構えた場所です。藤原氏は平泉に舘を移しましたが、藤原氏を起源とする南部鉄器岩谷堂箪笥は、変わらず奥州市にて生産されています。岩手は、砂・鉄・漆・木材等に恵まれた土地であり、同じく藤原氏を源とする秀衡塗を始め、数々の伝統的な工芸品の産地です。南部鉄器と水沢筆の製造卸として、文化１４年（１８１７年）創業。南部文秀堂 南部徳州造 未使用、南部鉄器タグ付きの一口です商品注ぎ口下に南部徳州在款商品コンディションは、未使用品につき問題ございません保存による微かなスレ、チップ傷等はあるものとお考え下さい防錆処理は昔ながらの焼き抜きです鉄分補給等、問題なく御使用いただけますその他、説明書しきれない難は御容赦下さい御希望の御客様には、簡単な取扱説明書をお付けしますお気軽にお申し付け下さい水漏れ、その他難はありません画像には見えない汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます画像と商品コメントに疑義があった場合は現物である画像を優先いたします少しでも不安や疑問がある場合はご質問下さい出品は現状品のみです五徳は付属いたしません状態の感じ方には個人差がおありだと思いますので、御不明点については必ず御質問ください過度に神経質な方の御購入はご遠慮ください鋳物(ワレモノ)という商品の特性上、返品＆返金は御容赦下さいご不明な点は御購入前にご遠慮なくご質問下さい分かる範囲でお答えいたしますその他、画像を御覧になって御判断下さい種類···茶道具 南部鉄瓶南部鉄器茶釜調理器具キッチン雑貨主な素材···鉄