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- 希少！ 40's アメリカアンティーク 1945年トロフィー USAヴィンテージ
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商品詳細
アメリカのアンティークショップで購入しました。1945年ヴィンテージトロフィーになります。アメリカらしいデザインが良い味を出してます。ディスプレイなど色々と使えると思います。サイズは高さ約30cmになります。古い物ですのでヴィンテージ、USED品にご理解ある方、よろしくお願いします。#50s#60s#インディアンジュエリー#ホピ#ナバホ#フリーメイソン#カリフォルニア#ロンハーマン#星条旗#世田谷ベース#アバクロ#ウエスタン#ミッドセンチュリー#アールデコ#アメリカ#アバクロ#シャビーシック#プエブロ#インダストリアル#チマヨ#カリフォルニア#革靴#pendleton#ウエスタン#西海岸#antique#ビンテージ#ロカビリー#ペンドルトン#ネイティブ#ガレージ#70s#古着#キャンプ#ニューヨーク
http://narcologia.ru/goods/injure860467.html
http://narcologia.ru/goods/stair429900.html
http://narcologia.ru/goods/update479995.html
希少！ 40's アメリカアンティーク 1945年トロフィー USAヴィンテージ
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希少！ 40's アメリカアンティーク 1945年トロフィー USAヴィンテージ
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