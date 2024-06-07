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希少！ 40's アメリカアンティーク　1945年トロフィー　USAヴィンテージ
商品番号 C19614482722
商品名

希少！ 40's アメリカアンティーク　1945年トロフィー　USAヴィンテージ
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 12,328 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのアンティークショップで購入しました。1945年ヴィンテージトロフィーになります。アメリカらしいデザインが良い味を出してます。ディスプレイなど色々と使えると思います。サイズは高さ約30cmになります。古い物ですのでヴィンテージ、USED品にご理解ある方、よろしくお願いします。#50s#60s#インディアンジュエリー#ホピ#ナバホ#フリーメイソン#カリフォルニア#ロンハーマン#星条旗#世田谷ベース#アバクロ#ウエスタン#ミッドセンチュリー#アールデコ#アメリカ#アバクロ#シャビーシック#プエブロ#インダストリアル#チマヨ#カリフォルニア#革靴#pendleton#ウエスタン#西海岸#antique#ビンテージ#ロカビリー#ペンドルトン#ネイティブ#ガレージ#70s#古着#キャンプ#ニューヨーク
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