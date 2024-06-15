S.H.Figuarts 仮面ライダーギーツ エントリーレイズフォーム ジャンク

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商品詳細
頭の耳部分が破損しております(画像3枚目)それ以外の状態は健在です欠品なし値下げ対応致します質問等ありましたらコメントお願いしますフィギュアシリーズ...仮面ライダー造形シリーズ...S.H.Figuarts
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