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Lilかんさい 西村拓哉 ちびぬい
商品番号 E40670812945
商品名

Lilかんさい 西村拓哉 ちびぬい
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます◡̈グッズ整理のため出品します〇何度か外に持ち歩いています〇袋の接着部分は汚れて着かなくなっています○あくまで一度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご注意ください○他にも出品してあります☺︎疑問点、質問等ありましたらお気軽にコメントください☺︎Lilかんさい嶋﨑斗亜西村拓哉大西風雅岡﨑彪太郎當間琉巧関ジュ関西ジャニーズJr.
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