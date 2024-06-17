Lilかんさい 西村拓哉 ちびぬい

閲覧ありがとうございます◡̈グッズ整理のため出品します〇何度か外に持ち歩いています〇袋の接着部分は汚れて着かなくなっています○あくまで一度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご注意ください○他にも出品してあります☺︎疑問点、質問等ありましたらお気軽にコメントください☺︎Lilかんさい嶋﨑斗亜西村拓哉大西風雅岡﨑彪太郎當間琉巧関ジュ関西ジャニーズJr.



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