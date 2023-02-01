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- 【TWICE ナヨン】Ready To Be アメリカ限定サイン
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商品詳細
TWICEナヨン 直筆サイン入りフォトカードREADYTOBEアルバム アメリカ限定アメリカの公式サイトで3枚購入したうちの1枚に入っていたサインですアルバムを開封後すぐにスリーブに入れ保管しておりましたが海外製のため初期キズ、スレ等ある場合がございます。気にされる方はご遠慮ください。トレカケース、折れ対策、防水対策をして発送いたします※次回発送7月7日になりますTWICEトゥワイス サイン ナヨン ジョンヨン モモ サナ ジヒョ ミナ ダヒョン チェヨン ツウィ NayeonJeongyeonMomoSanaMinaDahyunChaeyoungTzuyuポストカード
http://narcologia.ru/goods/displease200831.html
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