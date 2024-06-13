お茶道具類 ガラスの水差し さらにお値下げしました。

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お茶道具類を断捨離してます。私は、お茶いたしませんので出品します。未使用ですが、自宅保管しましたので、新品外しました。只のガラスではございません。クリスタルガラスです。傷やワレや欠け等ありません。サイズ高さ12.5㎝直径25㎝です。宜しくお願い致します。