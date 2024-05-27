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収集品 古磁 汝窯 陽刻 双魚紋 建水 筆洗 大鉢 茶道具 文房具 希少
商品番号 O80199854162
商品名

収集品 古磁 汝窯 陽刻 双魚紋 建水 筆洗 大鉢 茶道具 文房具 希少
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 5,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ：約19.2cm×19.2cm×5.6cm重量：約670g写真を見てご理解の上でご購入いただければ幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。種類...皿・鉢
http://narcologia.ru/goods/Stanford927673.html
http://narcologia.ru/goods/seamless79329.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful161151.html

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