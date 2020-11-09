浦島坂田船 サイン色紙

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。2021夏ツアー鳥取公演の物です。未開封、暗所で大切に保管しておりました。即購入◎神経質な方は御遠慮ください折れ防止の補強材、プチプチ二重、水濡れ防止の袋に入れて紙袋で包んで梱包致します。発送の際は追跡可のメルカリ便で発送致します。おまけとして坂田さんの缶バッジ、カジノチップ、フォトカード類気持ち程度ですが少しお付け致します。浦島坂田船あほの坂田となりの坂田うらたぬき志麻センラ
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