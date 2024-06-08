ポケモンカード TRAINERS Salon!! 5点セット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ポケモンカードゲームTRAINERSSalon!!サプライ品になります。購入後使用しようと取っておいたのですが思った以上にカードが集まらなくファイル等が余っておりましたので、出品させていただきます。【商品詳細】全て新品未使用となります。【発送方法】らくらくメルカリ便(クロネコヤマト)【その他】質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。【検索ワード】TRAINERSSalon!!トレーナーズオフショット種類···ポケモンカード(ポケカ)サプライ···プレイマット
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