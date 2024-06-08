ODYSSEY・折畳式ラップトップスタンド

種類···スタンド・テーブル・ラックODYSSEYの折畳式ラップトップスタンドは、便利なツールで、ラップトップコンピュータを持ち運ぶプロフェッショナルやDJに向けて設計されています。コンパクトながらも頑丈な構造で、安定感のあるスタンドを提供します。折りたたみ式のデザインにより、持ち運びや収納が簡単で、ライブやスタジオでの使用に適しています。ラップトップの高さと角度を調節でき、快適な作業環境を実現します。上下とも折畳が出来て持ち運びにとても便利で多くのDJ達が持参しており信頼度は高いです。使わなくなった為放出します。傷等はありますが全く問題無く使用できます。中古品につき神経質な方はご遠慮ください。また出品中のSERATOSL4と同時購入の場合のみ併せて¥49,000にお値引きします。付属品テーブルに固定するステー1組



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