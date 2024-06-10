

ROLAND 「GO:KEYS」（ゴーキーズ）電子キーボード。2017年度製 ROLAND 「GO:KEYS」（ゴーキーズ）電子キーボード。2017年度製



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「GO:KEYSゴーキーズ）2017年製」本体＋追加アクセサリー品（背負える専用キャリング・バッグ＆譜面台）でございます。初めて楽器に触れる方、鍵盤楽器を始めてみたい方に最適な新しいコンセプトのキーボード「GO:KEYS」（ゴーキーズ）。コンパクトなボディに、本格的なシンセサイザー音色を含む500種類以上のサウンドを搭載。指一本で本格的なパフォーマンスができる「ループ・ミックス機能」など、音楽経験がなくても初めて触れたときから、クールで本格的な音楽を体験できます。さらに、Bluetooth接続でスマートフォン／タブレットとの接続も可能。軽量、コンパクト、バッテリー駆動で、いつでもどこでも演奏できます。初めてでも気軽に本格的に音楽を楽しめるキーボードです。StartCreatingCoolMusicwithGO:KEYShttps://youtu.be/GYXHCaMNcmA?si=LoIaBq1EZCGnGdHcメーカー名:Roland型番:GO-61K製造年:2017年製シリアル:F9L1405カラー:レッドメーカー保証:無【状態について】若干の使用感はありますが、本体はほぼ未使用です。※鍵盤の浮き沈みもございません。※アクセサリー品2点は未使用です。【動作について】全鍵盤音出し、ボタン操作、つまみ確認しております。【付属品】電源アダプターマニュアルなし（ROLANDのホームページからダウンロード出来ます。）【追加アクセサリー品】●CB-GO61KP（専用キャリング・バッグ）：8,980円（税込）GO:シリーズ61鍵モデル専用キャリング・バッグ。バッグの内側と外側にアクセサリーや楽譜の収納に便利なポケットを装備。バックパックストラップ付、背負いも可能。●GO:KEYS/GO-61用譜面台：3,300円（税込）※電池は付属しておりません。【梱包】プチプチ、ダンボールなどに包んでの梱包を行います。また、リサイクル品を使用することもありますが、丁寧な梱包を心がけています。【注意事項】※受取評価後の返品はできません。※写真に掲載されているものが全てです。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、中古品という事をご理解いただき神経質な方の購入はご遠慮ください。