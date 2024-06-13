カワイ グランドピアノ ミニ　全体的に美品

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ご覧頂きありがとうございます！カワイ河合楽器ピアノ グランドピアノ PIANO ミニピアノおもちゃピアノ子供が使わなくなったのでお譲りします。それなりに使用していましたのでスレ傷などがありますが、まだまだ使えると思います。音出し確認済み。内部のボードに点々の汚れ（写真9枚目）と、ネジの塗装剥げ（写真8枚目）があります。気になる点は画像にてアップしておりますのでご確認ください。元箱はありませんのでダンボールに入れてお送りします。【商品詳細】●鍵盤数32鍵(F5～C8)●本体サイズ425×450×205mm(脚付き、蓋閉じ状態)●本体重量3.1kg●材質・本体：木材・鍵盤：PS樹脂・脚：PP樹脂・音源：アルミパイプ【配送方法】ゆうゆうメルカリ便【梱包方法】緩衝材を入れたダンボールに入れてお送り致します。一度人の手に渡った個人保管品となります。神経質な方はお控え下さい。ご理解のほど宜しくお願い致します。トラブルを避ける為にも必ず画像を確認してからご購入お願い致します。アップでご覧になりたい箇所がありましたら、可能な限りアップしますのでコメント頂ければ幸いです。ご質問などもお気軽にください！