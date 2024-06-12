古唐津？丹波？昔の古徳利です。釉薬が素敵です。高さ 約24.5Cm口径 約3.5Cm胴径 約16.5Cm古い物です。口の所に直しが有ります。裏にキズが有ります。長期保管ですので画像を確認の上ご理解出来る方にお願い致します。落ち着きのある素敵な徳利です。詳しい方で気に入って頂ける方に是非(⌒▽⌒)♪※画像に電気の光が入ってしまっていますm(__)m



古唐津？徳利 D353-



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古唐津？徳利 D353 - 陶芸



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