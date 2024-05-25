三線のティーガー、同巻(亀甲花菱柄)

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こちら「琉球沖縄伝統三線様」専用でございます。どうぞよろしくお願いいたします(*'ᵕ')✩.*˚金蘭生地亀甲花菱柄の着物生地で作りました。中央の穴あけ済みです。穴はほつれないようバイヤスで仕上げました✩.*˚縦約55cm×横約8.5cm江戸紐約1m2cm(黒）※三線はついていません。※ハンドメイドのため重複縫いやヨレがあるかもしれません。ご理解頂けますようお願いします。※完璧を求める方は御遠慮下さいませ。※柄の配置が違う事があります。#沖縄#紅型#奄美群島#大島紬#琉球#三線#三線の天#和楽器#シーサー#ティーガー#同巻き#龍郷柄#バラ柄#高島ちぢみ#チーガーアクセサリー・パーツ···その他種類···その他種類···三線アクセサリー・パーツ···ケースアクセサリー・パーツ···太鼓台種類···三線種類···三線アクセサリー・パーツ···琴爪種類···三線アクセサリー・パーツ···ケース種類···三線アクセサリー・パーツ···ケース種類···三味線種類···三線アクセサリー・パーツ···ケース