SOUL'd OUT 直筆サイン入りTシャツ＆CLUB S.O会員限定ピンバッジ

SOUL'dOUTLIVETOUR2012\"soWHAT!?mania\"2012.12.06（木）に大阪の【LIVESQUARE2ndLINE】にて開催されたライブ会場で（限定3名）のレア物になります。CLUBS.O会員限定ピンバッジもお付けします。ピンバッジには、ライブ会場名とライブ開催日が印字されています。Diggy-MO＆Bro.Hi＆Shinnosukeの筆跡、ここにあり。···S.OCruに継承したい逸品です★もともと首袖の部分にタグがついてない為、サイズ不明ですが、おそらくMサイズぐらいだと思います。未使用ですが、私はあまり感じませんが、経年の色褪せがある場合があります。一度もハンガーに掛けた事が無いため、首袖の伸びもありません。ヤマト営業所に持ち込み発送で、なるべく速い到着を心掛けます★



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