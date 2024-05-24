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- YAMAHA PSR-280 ヤマハの電子ピアノ(都合により再掲)
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商品詳細
商品の説明YAMAHAPSR-280ヤマハ定価：¥38000#ヤマハ#YAMAHAPSR_280アクセサリー···電源アダプタ(純正)、スタンドL-2L(純正)、MIDItoUSBケーブル(非純正)ヤマハの電子ピアノです。残念ながら箱や説明書は無しです。・完動品です。音が鳴らない鍵盤はありません。・音は本体内蔵スピーカーから出ます。ヘッドフォンジャックがあるのでヘッドフォンでも使用できます。・電源アダプタのほか、乾電池でも使用できます・箱や説明書はありません・なにぶん古い品なのでジャンク品としてノークレーム・ノーリターンでお願いいたします。商品詳細はヤマハのサイトからご確認いただければと存じます。https://jp.yamaha.com/support/manuals/index.html?l=ja\u0026k=PSR-280
http://narcologia.ru/goods/marshal723280.html
http://narcologia.ru/goods/troupe540711.html
http://narcologia.ru/goods/mythic269335.html
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