B'z☆サマソニ☆2019☆コラボＴシャツ

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商品詳細
B'z☆サマソニ☆2019☆コラボＴシャツです。色はブラックＭサイズになります。新品、未開封、未使用品になります。長期自宅保管の為気になさる方はご遠慮ください。発送の際折り畳んでの発送になります。ご了承ください。ノ－クレ－ム、ノ－リターンでお願い致します。値下げ不可。グッズ種類···Tシャツ
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