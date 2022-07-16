大瀧詠一「Each Times」vol.1-5揃い

CBSソニー発行の、「Eachtime」販促のためのタブロイド紙です。5号揃い。折り目、小さなキレありますが、シミなどはなく、全体にコンディションはまずまずです。当時の空気が詰まっていて、熱量が感じられ、とてもいい内容です。厚紙で固定し、宅急便で送ります。＃竹内まりや＃伊藤銀次＃大瀧詠一＃ナイアガラ＃佐藤博＃吉田美奈子＃坂本龍一＃矢野顕子＃池田典代＃高村亜留＃山下達郎＃星野源＃コーネリアス＃コシミハル＃久保田真琴＃小坂忠＃斉藤和義＃奥田民生#ビートルズ#リンゴ・スター#ジョン・レノン#ポール・マッカートニー#流線形#比屋定篤子#シティ・ポップ#YMO#杏里#角松敏生#コンプレックス#complex#布袋寅泰#くるり#teamrock#大滝詠一



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