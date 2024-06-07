A 146 金蘭手 抹茶碗 清閑寺

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商品詳細
ご覧頂き有難うございます。○清閑寺杉田祥平の金蘭手のお茶碗です○外は松竹梅と、内は宝の文字と唐草と駆ける午が金彩で描かれている、華やかで綺麗なお茶碗です。○未使用品ですが自宅保管品になります。○サイズは11,2×11,2×8,6センチです。ご不明な点がございましたら、コメントにてお問い合わせ下さいませ。
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