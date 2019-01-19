イナズマロックフェス2019　虹色ネクタイ

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イナズマロックフェスに行った際現地で購入しました。使う機会ないので出品します。商品解説■「イナズマロックフェス2019」のグッズです。滋賀県観光キャンペーン「虹色の旅へ。滋賀・びわ湖」のナビゲーターを務める西川貴教が、キャンペーンイメージで着用している虹色ネクタイです。【商品詳細】サイズ：フリー(全長約135cm、大剣幅約8.7cm)ミュージシャン種別···ソログッズ種類···その他T.M.Revolution西川貴教