ユンジョンウ 윤종우 ペンライト

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商品詳細
YOONJONGWOOFanmeetinginJapan[SummerStory]のグッズのペンライトになります。数量限定のもので今は手に入りません。12色にカラーチェンジすることが出来ます。数回使用しました。安全のため、発送時は付属の電池を抜いて発送致します。ユンジョンウ윤종우ボイプラBOYSPLANETBlackLevel
http://narcologia.ru/goods/flight885428.html
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