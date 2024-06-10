bluebird Sl コンデンサーマイク

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マイク本体、付属のスタンドケーブル、保証書・説明書が同梱されています。出品時に動作確認済です。数回使用してましたが、もう使用しなくなったので出品します。しまう前に1度拭き取りしてます。即購入可値下げ不可値段交渉応じませんBlueBLUEBIRDSLBlueMicrophonesBlueBLUEBIRDSLBlueMicrophones#BlueMicrophones#BlueBLUEBIRDSL#BlueMicrophones#BlueBLUEBIRDSL種類...マイク