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YAMAHA マーチングホルン YHR302M
商品番号 H28646455177
商品名

YAMAHA マーチングホルン YHR302M
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 32,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ホルン使用感あります。サビやキズ、小さな凹みあります。抜き差し管やピストンに問題はなく、とても良い音色で演奏できます。
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