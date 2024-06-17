激レア 超美品 KORG KAOSS DJ コルグ カオス パッド PAD 搭載

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激レア超美品KORGKAOSSDJコルグカオスパッドPAD搭載超美品です。キレイな状態が写真でもご確認出来ると思います。動作も確認済みです。外形寸法307（W）x158（D）x42（H）mm質量730gと、かなり小さいコントローラーです。ご使用になる環境はそれぞれありますのでご自身でお調べ下さい。元箱や説明書、USBケーブルも付属致します。他でも出してますのでお早めにどうぞ。価格はそれぞれ変えてます。