一番くじ コメダ珈琲店　ラストワン賞 Ａ賞 Ｃ賞 D賞 E賞　計７点セット

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商品詳細
一番くじコメダ珈琲店ラストワン賞 クリームソーダライトA賞 シロノワールもっちりぬいぐるみC賞 ひんやりメニューマットD賞 ジッパーバッグ 2点E賞 タオルコレクション 2点計７点セットです。全て新品未開封品になります。※新品ですが、初期不良・汚れ等がある場合がございます。 恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。即購入OKです！
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