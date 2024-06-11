骨董水墨画　郡 賜泉 絹本肉筆 掛軸 素敵な作品

■作家履歴美術市場掲載作家（大正10年）1921年兵庫県生まれ師匠奥村土牛院展、京展、関展に入選。個展15回。得意図：花鳥・風景・水墨山水本紙は多少のシミあります。表装は良好ですが軸裏に多数の糊シミあります縦 138㎝幅 66㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。「注意事項」自宅にて長期保管しておりました為、専用の箱がございません。写真をご覧になっていただき、ご納得の上でご購入ください。不明な点がございました、購入せずまずメッセージを下さい。検索用:古道具 骨董品 アンティーク ヴィンテージ 昭和レト 雑貨 キッチン 小物 茶道 お茶 茶托 ブランド がらくた 印紋壺灰釉陶器土器土師器種壺花器茶碗茶席茶室 民藝青磁白磁斗々屋魚々屋御本蕎麦金海対州 磁州パナリアラヤチローマングラスレッドウェア雅姫 バーナードリーチ古美術坂田バンチェン土器 目白コレクションメジコレ暮らしの手帳天然生活 中国古美術 中国古陶磁器 古陶磁器 中国古玩 明朝 明代 古染付 花文 砂高台 呉須皿 明染付 元染付 明青華 中国南方系 安南 古安南 東南アジアの古陶磁器 スコタイ ソコタイ 初期伊万里 藍九谷 古伊万里 伊万里 染付 花台 ＃台 ＃置物台 ＃木製 ＃漆 ＃漆器 ＃漆芸 ＃津軽塗 ＃会津塗 ＃輪島塗り ＃根来塗り ＃屋久杉 ＃欅 ＃紫檀 ＃黒檀 ＃白檀 ＃緑檀 ＃唐木 ＃桑 #八丈島本桑 ＃天然樹石 ＃樹石 #切り株 #木の根 #工芸品 #木製 #和風 #床の間 #和室 ＃置物 #入れ物 #筒 竹細工 竹かご 竹ざる 椀カゴ 研ぎ笊 平笊 手提げ籠 収穫カゴ 工芸品 古民芸 大分 別府 東北 真竹 燻竹 スズ竹 根曲竹 篠竹 古道具 バスケット かご 古民具 古民家 ブロカント ナチュラル インテリア ガーデニング 暮らしの道具 観葉植物 茶道具 天然生活 煎茶道具 裏千家 表千家 プーアール茶 餅茶 中国茶 大益茶 TAETEA健康茶 熟茶 プーアル 黒茶 台湾茶 ビンテージ茶 茶道具 茶道 中国茶 台湾茶 泡茶 中国茶器 茶器 紅茶玉露 アフタヌーンティー ハーブティー 急須 宝瓶 番茶器 紫砂 宜兴紫砂壺



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