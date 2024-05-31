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魔法使いサリー　アストレアパレス　ドレッサー
商品番号 T90063985139
商品名

魔法使いサリー　アストレアパレス　ドレッサー
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#おもちゃコーナーコキン魔法使いサリー　※画像の商品が全てになりますアストレアパレスお城型のドレッサー※鍵が不足しております‼︎※画像9枚目のハサミで代用可能でした。※ハサミは付属致しません。箱を緩衝材で包んで発送します。更に段ボールでの梱包希望の場合は＋500円で対応可能。昭和レトロお好きな方いかがでしょうか？#魔法使いサリー#サリーちゃん#サリーちゃんのお城#昭和レトロ#昭和#レトロ雑貨#レトロおもちゃ#昭和おもちゃ#昭和キャラクター#キャラクター#おもちゃ#おもちゃドレッサー#ビンテージ#アンティーク
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