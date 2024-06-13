呪術廻戦　家入硝子　ギラギラトランプ ジャンプショップ　カード　ブロマイド 40

領域展開フェアのトランプです。未使用品⚠まとめて水濡れ防止をした後、プチプチに包んで発送させていただきます。即購入大歓迎です(*^^*) ♦他の商品とセット購入で合計額から50円お値下げさせていただきますので、セット希望の方はコメントよろしくお願いいたします。⚠追跡保証付きの発送方法への変更は、ゆうゆうメルカリ便 ＋250円らくらくメルカリ便 ＋200円で承ります。



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