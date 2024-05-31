希少❗️9/30までSALE中❗️SEIKO 大谷翔平 二刀流 ボブルヘッド　非売品

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大谷翔平フィギュア✧︎⑅︎∙︎˚┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎˚∙︎⑅︎SEIKOの時計購入時に頂ける、大谷翔平のフィギュア☺︎撮影の為、箱から出していますが新品、未使用です。プラケースからは出していません。非売品の為レア度も高めです！！丁寧に検品しておりますが、素人検品・自宅保管をご理解のうえ、ご検討よろしくお願いします☺︎併せて、プロフィールも一読よろしくお願いします☺︎簡易包装(緩衝材に包みます)平日発送⑅︎∙︎˚┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎˚∙︎⑅︎ジャンル（スポーツ選手）···野球