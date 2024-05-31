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- POLY-800 KORG C-7 データカセットテープ 80年代製品
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商品詳細
コルグの名機、POLY-800に付属するデータカセットテープC-7です。袋に入ったままの未使用品になります。かなりレアな商品です。コレクションにいかがでしょうか？アクセサリー···その他
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