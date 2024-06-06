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- 美品 掛け軸 久芳白映作 川蝉図 共箱 かわせみ 美術年鑑掲載作家
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商品詳細
サイズ139×65センチ絹本共箱肉筆軸先陶器美術年鑑掲載作家裏側に少しシミがございますが、全体的に状態良いです。インテリア和室床の間夏掛け納涼川蝉清流青楓絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物
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