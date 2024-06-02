ヒスイゾロアーク VSTAR SAR PSA10 ②

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商品詳細
VSTARユニバースヒスイゾロアークVSTARs12a234/172SAR#yuzuuポケカ自らPSA鑑定に出したものになります。画像の鑑定番号のものを送りますので商品到着後はご確認お願い致します。丁寧に梱包し追跡ありで発送させていただきます。発送後のキャンセルは商品に問題(偽物、商品が違うなど)無い場合、すり替え、トラブル防止の為お受け出来ませんので予めご了承ください。鑑定結果が出ているものになり、状態については価値観の相違などもある為言及しませんのでよろしくお願い致します。PSAの鑑定結果以上に状態を気になさる方はご購入をご遠慮願いますので予めご了承ください。PSAホルダーに関しましては丁寧に取り扱っておりますが出荷時よりついている初期傷については予めご了承いただきますようよろしくお願い致します。
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