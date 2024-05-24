【茶道具】唐銅製七種蓋置（共箱）

種類···茶道具【商品説明】商品をご覧いただきありがとうございます。経年保存品の商品になります。唐銅の七種蓋置です。経年による汚れやキズが多少あります。唐銅なのでキズか打痕なのか判断するのが難しいです。真贋保証はありません。【種類サイズ】・三葉径約4.7cm高さ約3.2cm・三人形径約4.6cm高さ約4.7cm・蟹縦約3.7cm横約6.9cm高さ約2cm・一閑人縦約4.6cm横約3.8cm高さ約4.4cm・火舎直径約5.7cm高さ約7cm・五徳直径約6.1cm高さ約3.4cm・栄螺径約5.5cm高さ約3.6cm(採寸に多少の誤差があるかと思います)注）基本的には中古骨董品ですので、使用に差し支える様な重大な欠陥以外の、小傷擦り傷汚れ等によるクレームはご容赦ください。中古の品になります、神経質な方はご遠慮下さい。



茶道具 唐銅七種蓋置 哲匠 蓋置



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七種蓋置 唐銅 ［在庫限り・特価］



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