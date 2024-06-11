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- 【最終値下げ】tc electronic RH450 HATAノブ交換済
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商品詳細
tcelectronicRH450ノブはHATAノブに変更。MEM1、MUTEボタンが欠けてますが使用には影響ありません。(写真5枚目)音はクリアで3つまでメモリ可能です。パスピエの露崎さんが同メーカーのRH750を使っているので、お好きな方いかがでしょうか。付属の箱はありませんので、厳重に梱包した上でダンボール箱にて発送致します。
http://narcologia.ru/goods/displease668531.html
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http://narcologia.ru/goods/seamless53429.html
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