【最終値下げ】tc electronic RH450 HATAノブ交換済

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tcelectronicRH450ノブはHATAノブに変更。MEM1、MUTEボタンが欠けてますが使用には影響ありません。(写真5枚目)音はクリアで3つまでメモリ可能です。パスピエの露崎さんが同メーカーのRH750を使っているので、お好きな方いかがでしょうか。付属の箱はありませんので、厳重に梱包した上でダンボール箱にて発送致します。