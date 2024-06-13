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- 【戸塚区引取り可】程度良好木製ウッドコンガ Pearlパール スタンドセット
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商品詳細
----------ご覧頂きありがとうございます。ぜひプロフィールをご一読の上、お取引お願い致します。【こちら、ご購入前に在庫確認を宜しくお願いいたします。】----------■商品状態木製ウッドコンガPearlパールスタンドセットパールコンガ2台足付き足はバラしての発送となります。本体×2足での3個口での発送予定です。戸塚区引取り歓迎です。多少使用感ございますが特段目立ったダメージは無いかと思われます。専門家ではございませんので機能面はわかりかねます。破けやクラックはないです。張り具合の調整等も行なっておりません。細かいキズや保管時の汚れがある場合がございます。細かいことを気にされる方はご購入をお控えください。他にも多数出品しております。是非ご覧ください。送料込み 原則佐川急便での発送となります。匿名配送対応出来かねます。O00896128-022472-001
http://narcologia.ru/goods/navigate852730.html
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