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Zildjian/ジルジャン ミニハイハット ZHTシリーズ10インチ
商品番号 F14013843137
商品名

Zildjian/ジルジャン ミニハイハット ZHTシリーズ10インチ
ブランド名 ジルジャン
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジルジャンZHTシリーズのミニハイハット上下セットです。10インチ、25センチ。チープな音が特徴です。あまり市場に出てないレア者です。使用感、サビ有り。割れやクラックはありません。ご理解頂いた上で、ご検討お願いします！種類···ハイハット#シンバル#ジルジャン
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