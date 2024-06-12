Zildjian/ジルジャン ミニハイハット ZHTシリーズ10インチ

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商品詳細
ジルジャンZHTシリーズのミニハイハット上下セットです。10インチ、25センチ。チープな音が特徴です。あまり市場に出てないレア者です。使用感、サビ有り。割れやクラックはありません。ご理解頂いた上で、ご検討お願いします！種類···ハイハット#シンバル#ジルジャン
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