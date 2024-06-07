YAMAHA/MG06X

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ヤマハMG06Xアナログミキサー6ch生配信で使っていましたが、現在使用していないので出品致します。箱はないですが配信で使用していたケーブルも同封致します。(MG06Xに同封されていたケーブルは電源ケーブルのみ)動作確認していますが中古になりますので保証はできません。ご理解いただける方のみご購入をお願いします。写真の物が全てになります。種類···ミキサー