ミミッキュCHR ドリームリーグ

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CHRドリームリーグ発売当初パックから手に入れたものです。かなり昔ですので写真のように裏面に白欠けがありますので値段を少し安めにしております。ですが、観賞用としては申し分ないと思いますのでご検討の程よろしくお願いします。素人の目ですので他にもキズを見つけたらご報告ください。すり替え防止の為、返品は受け付けません。即購入可



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