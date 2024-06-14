ナポレオン展購入　絵画　ナポレオン　額入り

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額から飛び出すナポレオン 世界の名画が3Dに 愛知・美術博物館 | 毎日新聞 額から飛び出すナポレオン 世界の名画が3Dに 愛知・美術博物館 | 毎日新聞

家電いくつか出品していますこちらをタップしてご覧下さい↓#家電コジロ出品一覧絵画 絵画 大判ナポレオン展ナポレオン題名サン=ベルナール峠越えのボナパルト額入り 吊り下げひも付きサイズ 大判サイズです額 縦約58cm横約48.5cm絵 縦約40cm横約30.5cm『状態』画像後半赤丸要確認前の内額下にシミがあります後ろの額下にシミがあります中身の絵本体は無事です裏面には経年劣化による、少々汚れや金具のサビ等があります額はアンティーク調の雰囲気のある額になりますご了承お願い致します『説明』ナポレオン展で購入した品です購入時期、購入額はわかりませんが、けっこう高額だった様ですジャック=ルイ・ダヴィットJACQES=LOUIS・DAVID作品ナポレオン絵画／レプリカ、油絵のように見えるプリント画です。実際の油絵ではありません。額縁はヴィンテージ調、アンティーク調になりますこちらはお値下げ不可になります○