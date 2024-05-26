ランペ　Ray of light アクリルスタンド　コンプリートセット

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商品詳細
THERAMPAGERayoflightツアーアクリルスタンド全16種セットでございます。中身を確認するために開封した後、そのまま暗所で保存しています。非常に良い状態だと思いますが、一応人の手に渡ったことを考慮し、神経質な方は購入をご遠慮いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。THERAMPAGEfromEXILETRIBERAYOFLIGHTROLTHERAMPAGELIKIYA坂本陣RIKU神谷健太与那嶺瑠唯山本彰吾川村壱馬吉野北人岩谷翔吾浦川翔平藤原樹武知海青長谷川慎阿多龍太郎鈴木昂秀後藤拓磨
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