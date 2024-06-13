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- 【美品】Epiphone エピフォン SG EB-3 エレキベース
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。即購入歓迎！２４時間以内に発送致します。他販路でも同時出品しておりますので、なくなり次第、削除させていただきます。ご購入いただく前にプロフィールを必ずご確認下さい。発送はプチプチで厳重に包み、専用のダンボールに入れてお送り致します。【状態】フレット：8〜９割程度ネック：ストレートピックアップ：サビなしブリッジ：サビなしボディ：傷や汚れなどない美品動作確認済み。ガリ等ございません。#Epiphone#エピフォン#SG#EB-3#エレキベース#ベース
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