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YAMAHA AG03 MK2
商品番号 G26627280960
商品名

YAMAHA AG03 MK2
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAの3チャンネルミキサーです。1ヶ月ほど実際に使用してみましたがノイズや不具合等なく、USBケーブルも付属しております。箱には若干の潰れや擦り傷がありますが、本体には目立つ傷はなく使用に問題はありません。写真に写っているものが全てです。
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ヤマハ | AG03MK2
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ヤマハ | AG03MK2
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ヤマハ | AG03MK2
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