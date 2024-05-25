YAMAHA AG03 MK2

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商品詳細
YAMAHAの3チャンネルミキサーです。1ヶ月ほど実際に使用してみましたがノイズや不具合等なく、USBケーブルも付属しております。箱には若干の潰れや擦り傷がありますが、本体には目立つ傷はなく使用に問題はありません。写真に写っているものが全てです。
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