古賀太陽選手 STARS of PITCH 25枚限定 最終値下げ

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燦々と古賀太陽｜hybrid AVISPA

ジャンル（スポーツ選手）···サッカーサイン有無···有り性別···男柏レイソルチームエディションより古賀太陽選手の2023より追加されたSTARSofPITCHの25枚限定のカードとなっております。25枚限定のカードとなっておりますので是非古賀選手のファンの方いかがでしょうか開封後スリーブに入れ保存しましたが初期キズなどご了承ください。購入後スリーブに入れた状態でローダーにいれ補強した上で発送させていただきます。ジャンル（スポーツ選手）···サッカーグッズ種別···その他性別···男