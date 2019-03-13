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- MAXON(マクソン) / エフェクターカタログ 1992年
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商品詳細
倉庫で眠っておりましたPROSOUNDEQUIPMENT1992年のものです。#90年代#エフェクターカタログ#MAXON【注意がき】・当方では値下げ交渉は一切受け付けておりません。（値段交渉のメッセージについては返信を行いません。）・長期保管品のため、各所に汚れや傷などございます。・写真以外にも細かい汚れ・傷がある場合もございます。・ご理解のある方のみご購入お願い致します。【配送について】・昨今の郵便事情で土曜・日曜・祝日の配達業務が停止されてしまう為、発送まで2～3日間いただく事がございます。・配送方法の指定は出来ません。以上をご了承の上、ご購入よろしくお願い致します。MA-16
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MAXON(マクソン) / エフェクターカタログ 1992年 | www.colegiochaves.com
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