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hololive meet 台北限定　アイリス　lrys グッズセット
商品番号 W51171917046
商品名

hololive meet 台北限定　アイリス　lrys グッズセット
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 7,077 円
在庫状況 あり

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商品詳細

vtuberホロライブhololivemeet台北　ポップアップストア　限定商品アイリス　セットホログラムアクリルスタンド　x1ホログラムハート型アクリルチャーム　x1デフォルメアクリルスタンド　x1※特典のため代行頼んで購入した物になります。新品未使用ですが中身確認のため開封しました。※素人保管と発送行ってます。梱包はぷちぷち二重以上、防水と折り曲げ対策をしっかりします。梱包材はリサイクルのもの使用した場合ございます。※アクリル商品は全て保護フィルム貼っております。即購入⭕️値下げ❌星街すいせいさくらみこ夕刻ロベルクレイジー・オリー　KureijiOllieムーナ・ホシノヴァ　MoonaHoshinovaがうる・ぐら　GawrGuraアイリス　Irysリージス・アルテア　RegisAltare
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