hololive meet 台北限定　アイリス　lrys グッズセット

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商品詳細
vtuberホロライブhololivemeet台北 ポップアップストア 限定商品アイリス セットホログラムアクリルスタンド x1ホログラムハート型アクリルチャーム x1デフォルメアクリルスタンド x1※特典のため代行頼んで購入した物になります。新品未使用ですが中身確認のため開封しました。※素人保管と発送行ってます。梱包はぷちぷち二重以上、防水と折り曲げ対策をしっかりします。梱包材はリサイクルのもの使用した場合ございます。※アクリル商品は全て保護フィルム貼っております。即購入⭕️値下げ❌星街すいせいさくらみこ夕刻ロベルクレイジー・オリー KureijiOllieムーナ・ホシノヴァ MoonaHoshinovaがうる・ぐら GawrGuraアイリス Irysリージス・アルテア RegisAltare
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